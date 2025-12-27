Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:47

Названо время закрытия Красной площади 31 декабря

Красную площадь закроют 31 декабря в шесть вечера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. Ограничение продлится до утра 1 января. При этом ГУМ-каток продолжит работу по обычному расписанию.

С 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения, — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается морозная погода. По его словам, столбики термометров могут опуститься до -12–17 градусов. Кроме того, он уточнил, что к 31 декабря в столице толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров.

Мэр столицы Сергей Собянин между тем сообщил, что метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно. По его словам, в поездах будет транслироваться новогодняя речь президента РФ Владимира Путина. Без перерыва продолжат курсировать 116 автобусных и электробусных маршрутов, 18 трамвайных, включая диаметр Т1, и все 18 ночных маршрутов. Парковки на улицах Москвы будут бесплатными с 31 декабря по 10 января.

Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
