27 декабря 2025 в 12:28

Удары ВС России «раздавили» позиции «Азова»

Войска России ударили по позициям бригады «Азов»

Фото: МО РФ
Российская группировка войск «Центр» в течение суток нанесла поражение бригаде «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки также поразили живую силу и технику других украинских формирований.

Подразделениями группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения «Азов», — сказали в оборонном ведомстве.

Ранее российская армия за сутки отразила три атаки ВСУ в Харьковской области. Украинские подразделения пытались прорваться в направлении Купянска. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в ходе отражения атак ВСУ потеряли около 60 военнослужащих. Также было уничтожено два бронеавтомобиля и два пикапа. Российским военным удалось сорвать попытку прорыва в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново.

Кроме того, ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием. Целями стали объекты украинской энергетики и военно-промышленного комплекса. Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, эти действия были ответом на террористические атаки Украины. Все назначенные цели были успешно поражены.

