27 декабря 2025 в 13:02

Раскрыт скромный райдер комика Незлобина

SHOT: в райдер комика Незлобина входят пачка M&M’s и сырная тарелка

Александр Незлобин Александр Незлобин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Комик Александр Незлобин, переехавший в США, за свое выступление просит довольно скромный гонорар — пачку M& M’s, банку Red Bull, бутылку колы, bluetooth-колонку, сырную тарелку, безалкогольное пиво и 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. В январе у стендапера запланирован тур по барам США, включая Остин, Даллас, Джексонвилл и Хьюстон. Стоимость билетов начинается от $60 (4,6 тыс. рублей), а за $100 (7,7 тыс. рублей) можно занять место в VIP-зоне.

Параллельно Незлобин подрабатывает ведущим. В частности, в новогоднюю ночь он будет вести концерт группы «Би-2» в Майами. На этом же мероприятии выступят украинский DJ Maniak и Антон Сушев. Вечеринка пройдет в месте, популярном у уехавших из России и Украины знаменитостей, где ранее выступала Светлана Лобода.

Ранее комик рассказал, что американцы часто спрашивали о том, далеко ли лететь до России. По словам Незлобина, это был единственный вопрос о России в США. Он уточнил, что жители США никогда не обсуждали с ним политику. Также в разговорах не затрагивалась тема российско-американских отношений.

