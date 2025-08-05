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05 августа 2025 в 12:29

Комик Незлобин раскрыл самый частый вопрос американцев о России

Комик Незлобин: американцы спрашивали, далеко ли лететь до России

Александр Незлобин Александр Незлобин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Американцы часто спрашивали о том, далеко ли лететь до России, рассказал юморист Александр Незлобин в шоу «Культурная разница» на YouTube-канале стендапера Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Незлобина, это был единственный вопрос о России в США.

Все, что у меня в Америке спрашивали про Россию: «О, а далеко лететь?» — поделился комик.

Незлобин уточнил, что жители США никогда не обсуждали с ним политику. Также в разговорах не затрагивалась тема российско-американских отношений.

Ранее Руслан Белый развенчал распространенные стереотипы о высоком уровне медицины в Европе. Комик живет в Испании, он выразил недоумение по поводу восхищения этой сферой со стороны других людей. По его словам, за время пребывания в Европе ему пришлось стоять в длинных очередях за любой медуслугой.

До этого комик Данила Попереченый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на дорогую жизнь в США. Артист последние годы живет с женой в Лос-Анджелесе. При этом он заявил, что в США не следует переезжать.

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