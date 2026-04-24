24 апреля 2026 в 12:25

Уехавший из России комик раскрыл шокирующий факт о жизни за границей

Руслан Белый заявил, что в Испании очень высокий подоходный налог

Фото: Sabine Brose/Sorge/Global Look Press
Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что в Испании подоходный налог составляет 50% от зарплаты. Он оказался глубоко шокирован этим фактом. Запись выступления выложена на YouTube.

По мнению артиста, это слишком высокий показатель. Зрители в ответ заявили комику, что в Германии также высокий подоходный налог.

Ранее сообщалось, что комик Алексей Щербаков проводит неафишируемый тур по регионам. Гастроли проходят на фоне отмен концертов и снижения интереса зрителей. Вместо крупных площадок выбраны небольшие ДК в Алапаевске, Кунгуре, Кандалакше, Апатитах и Кыштыме. По информации канала, билеты стоимостью от 3 до 5,5 тыс. рублей продаются слабо, а в ряде городов остается до половины свободных мест.

До этого стало известно, что комик Нурлан Сабуров не прекратил творческую деятельность. Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей).
