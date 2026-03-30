Известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС Комик Белый пошутил о сложностях при записи к врачу в Германии

В Германии чрезвычайно сложно попасть на запись к врачу, заявил российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Европе. Соответствующая запись с его концерта в Берлине была опубликована в Сети. Шутка прозвучала во время общения со зрителем.

В ходе разговора с одним из поклонников Белый узнал, что тот работает в сфере клинических исследований. Комик поинтересовался, является ли зритель практикующим врачом, после чего иронично заметил, что многим присутствующим на концерте трудно попасть на прием к немецким специалистам.

До этого сообщалось, что Руслан Белый прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года. Его бизнес был связан с искусством и организацией развлечений.

