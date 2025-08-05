Живущий в Испании комик развеял миф об услугах в Европе Стендап-комик Белый заявил о низком уровне медицины в Европе

Живущий в Испании российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) развенчал распространенные стереотипы о высоком уровне европейской медицины. В выпуске YouTube-шоу «Культурная разница» артист выразил недоумение по поводу восхищения этой сферой со стороны других людей.

По его словам, за время пребывания в Европе он столкнулся с длинными очередями, которые нужно выстоять в попытке получить любую медицинскую услугу. Кроме того, европейские страны отличаются низким качеством медицинского обслуживания.

Жалобы Белого прокомментировал его коллега по шоу Александр Незлобин, который на данный момент проживает на территории Соединенных Штатов. Он пошутил, что проблемы с медициной в Европе начались именно после их переезда — и медицина была нормальная, и очередей не было.

Ранее жена комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Полина призналась, что у нее развилась фобия из-за дорогостоящей американской медицины. Теперь девушка боится попасть в ситуацию, когда ей может понадобиться лечение, что значит и большие траты. По словам Полины, во время поездок в Россию она старается сделать полное обследование здоровья.