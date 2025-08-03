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03 августа 2025 в 19:53

Жена комика-иноагента призналась в страхе перед американскими врачами

Жена Поперечного Полина призналась в страхе перед американской медициной

Данила Поперечный Данила Поперечный Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жена комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Полина призналась на YouTube-канале супруга, что у нее развилась фобия из-за дорогостоящей американской медицины. Теперь девушка боится попасть в ситуацию, когда ей может понадобиться лечение, что значит и большие траты.

По словам Полины, во время поездок в Россию она старается сделать полное обследование здоровья. Также девушка считает себя более подкованной в вопросах медицины, чем специалисты из США. Она рассказала, что как-то раз американские врачи посоветовали ей пить сильнодействующее обезболивающее после удаления зуба мудрости, чтобы избежать отеков на лице.

Ранее Поперечный пожаловался, что обычные расходы, такие как жилье, медицинская страховка и покупка продуктов, обходятся ему примерно в $5 тысяч (около 400 тысяч рублей). При этом он считает, что его образ жизни нельзя назвать роскошным.

Также комик опроверг информацию о своей депортации из США по новому указу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам юмориста, у него есть грин-карта.

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