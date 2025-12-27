Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:49

Киевский метрополитен частично остался без электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Киевский метрополитен остался без электроснабжения, передает украинское издание «Страна.ua». По словам журналистов, система подземного транспорта в столице была обесточена частично.

В Киеве частично обесточено метро, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Этот удар был ответом на террористические атаки, а все назначенные цели, по данным ведомства, успешно поражены.

Кроме того, информированные источники в энергетическом секторе Украины заявили, что Киев и значительная часть страны близки к полному отключению электричества. По их данным, риски растут в связи с серьезными повреждениями инфраструктуры.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал, что в период предстоящих морозов Киев может оставаться без света до 22 часов в день. Температура около -5 градусов может установиться в ближайшие полторы-две недели, отметил он.

Киев
электричество
метро
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза
Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт
«Я совсем больная»: известная актриса заявила о серьезном недуге
«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену
Заявление в защиту арестованного в Польше археолога направят в ЮНЕСКО
Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой
Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО
Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе
Найден способ борьбы с контрафактом на российском рынке
Литва сняла табу на противопехотные мины
Раскрыт скромный райдер комика Незлобина
Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело
Спальня без перегруза: как текстиль заменяет декор
В Минобороны раскрыли, кто контролирует Купянск
В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео
Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами
Киевский метрополитен частично остался без электричества
Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
Созданный потомком Екатерины II оркестр готовит сюрприз в честь ее юбилея
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.