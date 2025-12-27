Киевский метрополитен частично остался без электричества

Киевский метрополитен остался без электроснабжения, передает украинское издание «Страна.ua». По словам журналистов, система подземного транспорта в столице была обесточена частично.

В Киеве частично обесточено метро, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Этот удар был ответом на террористические атаки, а все назначенные цели, по данным ведомства, успешно поражены.

Кроме того, информированные источники в энергетическом секторе Украины заявили, что Киев и значительная часть страны близки к полному отключению электричества. По их данным, риски растут в связи с серьезными повреждениями инфраструктуры.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал, что в период предстоящих морозов Киев может оставаться без света до 22 часов в день. Температура около -5 градусов может установиться в ближайшие полторы-две недели, отметил он.