27 декабря 2025 в 11:10

Сменившая гражданство спортсменка оказалась должна Федерации тенниса России

ФТР: теннисистку Аванесян обязали выплатить компенсацию после смены гражданства

Элина Аванесян Элина Аванесян Фото: AP/TASS
Спортсменку Элину Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России (ФТР), сообщила пресс-служба федерации. Речь идет о возмещении убытков из-за неисполнения договора о спортивной подготовке. Решение о взыскании компенсации принято Национальным центром спортивного арбитража (НЦСА).

НЦСА в течение нескольких месяцев рассматривал спор и вынес решение в пользу ФТР. Теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР, — говорится в сообщении ФТР.

Спортсменка, которая сейчас представляет Армению, сменила российское спортивное гражданство на армянское летом 2024 года. Сейчас она занимает 118-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету нет побед на турнирах, которые проводятся под эгидой этой организации.

Ранее российская теннисистка Полина Кудерметова решила сменить спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Она имеет в своем активе девять титулов ITF в одиночном разряде. Среди ее побед — турнир уровня W 50, который проходил в Индоре в 2024 году, а также турнир уровня W 40 в Астане в 2023 году. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 104-ю позицию.

