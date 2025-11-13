Норвегия отказалась тратить свой суверенный фонд ради Украины

Норвегия официально отказалась от использования средств своего суверенного фонда для обеспечения кредитных гарантий Европейского союза Украине, сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг вещателю NRK. По его словам, страна и так делает значительные финансовые взносы в пользу Киева.

При этом страна не является членом ЕС, напомнил министр. Он добавил, что Норвегия в силу сказанного не намерена предоставлять дополнительные гарантии самостоятельно. Как указано в материале, позиция Норвегии усугубляется сопротивлением Бельгии, где расположена компания Euroclear, хранящая большую часть российских активов.

Ранее появилась информация, что Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии из национального инвестиционного фонда страны, который считается крупнейшим в мире. Как писали журналисты, власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.

До этого газета Financial Times узнала, что Евросоюз может ежегодно выплачивать до €5,6 млрд (521,5 млрд рублей) процентов по кредиту для Украины при невозможности использования замороженных российских активов. Европейская комиссия предупредила государства-участники о потенциальных финансовых обязательствах в случае отсутствия соглашения по пакету помощи.