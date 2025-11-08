Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника

Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии, сообщает британская газета The Times cо ссылкой на источники. Согласно их сведениям, Осло планирует предоставить Киеву в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, который считается крупнейшим в мире.

Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более €100 млрд путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере €1,7 трлн, — говорится в публикации.

Как узнали журналисты, власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.

Вместе с этим газета Financial Times узнала, что Евросоюз может ежегодно выплачивать до €5,6 млрд (521,5 млрд рублей) процентов по кредиту для Украины при невозможности использования замороженных российских активов. Европейская комиссия предупредила государства-участники о потенциальных финансовых обязательствах в случае отсутствия соглашения по пакету помощи.