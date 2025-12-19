Новый год-2026
19 декабря 2025 в 20:11

Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких

Жене кронпринца Норвегии Метте-Марит может потребоваться пересадка легких

Метте-Марит Метте-Марит Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жене наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона Метте-Марит может потребоваться пересадка легких, сообщается в пресс-релизе норвежского королевского дома. Дело в том, что 52-летняя монаршая особа страдает от фиброза легких, при котором нормальная легочная ткань замещается рубцовой соединительной тканью. В итоге легкие становятся жесткими и снижается их способность доставлять кислород в кровь.

Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления, чтобы это стало возможным, когда придет время. Пока не решено, когда кронпринцесса будет включена в список ожидания на пересадку легких, — сообщил врач-пульмонолог Мартин Хольм.

Ранее власти Массачусетса заявили о первом выявленном случае неизлечимого заболевания легких под названием силикоз. Диагноз подтвердился у 40-летнего мужчины. Известно, что он выполнял работы по резке, шлифовке и полировке столешниц, при которых образуется пыль с частицами кристаллического кремнезема. Ее вдыхание приводит к рубцеванию легочной ткани и развитию силикоза. Мужчина проработал на производстве каменных столешниц 14 лет.

Норвегия
легкие
трансплантация
органы
монархи
