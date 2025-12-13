Кухонная столешница довела мужчину до смертельного диагноза

Власти Массачусетса заявили о первом выявленном случае неизлечимого заболевания легких под названием силикоз, пишет Fox News. Диагноз подтвердился у 40-летнего мужчины.

По данным телеканала, он выполнял работы по резке, шлифовке и полировке столешниц, при которых образуется пыль с частицами кристаллического кремнезема. Ее вдыхание приводит к рубцеванию легочной ткани и развитию силикоза.

Заболевание часто обусловлено работой с кварцем, который становится все более популярным в последние годы из-за его практичности и эстетических качеств. <…> Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетса сообщил о том, что у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет, недавно был диагностирован силикоз, — сказано в статье.

