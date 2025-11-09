Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины

НАТО не станет начинать третью мировую войну ради Украины, такое мнение в интервью британской газете Times высказал бывший генеральный секретарь Альянса и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. По его словам, до ухода с поста президента США Джо Байден подчеркивал, что такого сценария ждать не стоит.

Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины, — заявил Столтенберг.

Политик также вспомнил, что в феврале 2022 года он отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в установлении бесполетной зоны над страной. Это обусловлено тем, что в таком случае НАТО пришлось бы атаковать системы противовоздушной обороны на территории России и Белоруссии. Столтенберг убежден, что Альянс поступил верно, отказавшись отправлять войска на Украину.

Столтенберг также признался, что опасался распада НАТО после угроз президента США Дональда Трампа о выходе из Блока. По словам политика, кризис случился в 2018 году, когда американский лидер поставил под сомнение необходимость участия США в Альянсе.