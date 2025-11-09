Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:42

Столтенберг признался, что боялся конца НАТО из-за Трампа

Столтенберг опасался распада НАТО после угроз Трампа о выходе США

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что опасался распада Альянса после заявлений президента Дональда Трампа о возможном выходе США, сообщает The Sunday Times. По словам политика, кризис случился в 2018 году, когда американский лидер поставил под сомнение необходимость участия Вашингтона в блоке.

На саммите НАТО в 2018 году, на котором президент Трамп сказал, что он рассматривает возможность выхода из альянса, я опасался, что буду генеральным секретарем, при котором случится конец НАТО, — рассказал Столтенберг.

Он уточнил, что напряженность удалось снять после того, как европейские члены Альянса пообещали увеличить военные расходы. По его мнению, это помогло сохранить единство блока. Столтенберг также отметил, что в последние годы большинство стран НАТО действительно стали выделять больше средств на оборону.

Ранее Столтенберг охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как крупнейшее поражение Альянса за всю его историю. При этом он отметил, что, несмотря на такой итог, считает само решение о выводе войск верным.

НАТО
США
Йенс Столтенберг
Дональд Трамп
