09 ноября 2025 в 07:13

«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО

Столтенберг назвал вывод армии США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Вывод Вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана оказался крупнейшим поражением НАТО за всю историю, такое мнение в интервью газете Times высказал бывший генеральный секретарь Альянса, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что в конечном итоге считает данное решение верным.

Это крупнейшее поражение НАТО, — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг вспомнил, что в 2022 году он отказал «умоляющему» о помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он признался, что сделал это из-за опасений вовлечения Альянса в прямой конфликт с Россией.

По словам Столтенберга, он также обсуждал членство Украины в НАТО с экс-президентом страны Петром Порошенко за стаканом пива. Экс-генсек сказал, что сочувствовал настойчивому желанию украинцев попасть в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Кроме того, Столтенберг признался, что бывший президент США Джо Байден характеризовал Зеленского как «занозу в заднице». По его словам, данное высказывание прозвучало в ходе обсуждения итоговой декларации саммита Альянса в Вильнюсе.

