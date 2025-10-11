Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:05

Вопрос о вступлении Украины в НАТО обсудили за стаканом пива

Столтенберг: вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждался за стаканом пива

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах заявил, что обсуждал членство Украины в НАТО с экс-президентом страны Петром Порошенко за стаканом пива. Он признался, что сочувствовал настойчивому желанию украинцев попасть в Евросоюз и Североатлантический альянс, передает РБК.

Между поеданием колбасы и глотком пива [Порошенко] меня спросил: «Когда мы станем членом НАТО?»рассказал Столтенберг.

На этот вопрос бывший генсек НАТО ответил, что продолжит работать над приближением Украины к членству в Альянсе. Но в то же время, по словам политика, он хотел «оставаться честным и не давать ложных надежд». О Порошенко Столтенберг отозвался как о политическом лидере, который «знал, чего хочет».

Ранее Столтенберг заявил, что бывший глава США Джо Байден характеризовал украинского президента Владимира Зеленского как «занозу в заднице». По его словам, данное высказывание прозвучало в ходе обсуждения итоговой декларации саммита Альянса в Вильнюсе.

До этого бывший генсек Альянса сообщил о неоднократном сомнении президента США Дональда Трампа в фундаментальных принципах НАТО. Столтенберг вспомнил, как американский лидер угрожал выходом Соединенных Штатов из организации и критиковал партнеров за недостаточное финансирование оборонных нужд.

Украина
НАТО
Йенс Столтенберг
Евросоюз
Петр Порошенко
