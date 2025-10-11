Вопрос о вступлении Украины в НАТО обсудили за стаканом пива

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах заявил, что обсуждал членство Украины в НАТО с экс-президентом страны Петром Порошенко за стаканом пива. Он признался, что сочувствовал настойчивому желанию украинцев попасть в Евросоюз и Североатлантический альянс, передает РБК.
Между поеданием колбасы и глотком пива [Порошенко] меня спросил: «Когда мы станем членом НАТО?» — рассказал Столтенберг.
На этот вопрос бывший генсек НАТО ответил, что продолжит работать над приближением Украины к членству в Альянсе. Но в то же время, по словам политика, он хотел «оставаться честным и не давать ложных надежд». О Порошенко Столтенберг отозвался как о политическом лидере, который «знал, чего хочет».
Ранее Столтенберг заявил, что бывший глава США Джо Байден характеризовал украинского президента Владимира Зеленского как «занозу в заднице». По его словам, данное высказывание прозвучало в ходе обсуждения итоговой декларации саммита Альянса в Вильнюсе.
До этого бывший генсек Альянса сообщил о неоднократном сомнении президента США Дональда Трампа в фундаментальных принципах НАТО. Столтенберг вспомнил, как американский лидер угрожал выходом Соединенных Штатов из организации и критиковал партнеров за недостаточное финансирование оборонных нужд.