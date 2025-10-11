Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:42

Столтенберг раскрыл, как Байден оскорблял Зеленского

Столтенберг рассказал, что Байден оскорблял Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Бывший глава США Джо Байден характеризовал украинского президента Владимира Зеленского как «занозу в заднице», сообщил экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах. По его словам, данное высказывание прозвучало в ходе обсуждения итоговой декларации саммита Альянса в Вильнюсе на фоне разногласий по вопросу.

Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он (Зеленский — NEWS.ru) — заноза в заднице», — сказал Столтенберг.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО в своих мемуарах сообщил о неоднократном сомнении президента США Дональда Трампа в фундаментальных принципах Альянса. Он раскрыл детали напряженных переговоров, в ходе которых американский лидер угрожал выходом Соединенных Штатов из организации и критиковал партнеров за недостаточное финансирование оборонных нужд.

Кроме того, Столтенберг сообщил о бурной реакции экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на требование Трампа увеличить военные ассигнования Германии. Согласно воспоминаниям экс-главы Альянса, немецкий политик предположила возможность достижения страной показателя в 2% ВВП лишь к 2030 году.

Джо Байден
Владимир Зеленский
Йенс Столтенберг
США
Украина
НАТО
