28 октября 2025 в 07:04

Столтенберг раскрыл, как отказал «умоляющему» Зеленскому в 2022 году

Столтенберг заявил, что отказал Зеленскому в помощи НАТО в 2022 году

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу TV2 заявил, что в 2022 году отказал «умоляющему» о помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он признался, что сделал это из-за опасений вовлечения Альянса в прямой конфликт с Россией.

Когда российские силы были в окрестностях Киева, Зеленский умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. Я объяснил, что если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую ПВО, — отметил экс-генсек.

Столтенберг охарактеризовал этот разговор как «болезненный». Хотя в Альянсе понимали отчаянное положение Украины и возможность падения Киева в течение нескольких дней, решение не отправлять самолеты НАТО в воздушное пространство Украины было непреклонным, уточнил он.

Ранее стало известно, что сотни тысяч украинских солдат дезертируют из-за истощения и коррупции. Так, на Украине возбуждено уже около 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших части. Причем некоторые аналитики предполагают, что эта статистика сильно занижена.

