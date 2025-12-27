Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт

Курица — 800 г, пиво — 300 мл, паприка — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Тщательно промойте мясо под струей воды и промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Переложите в большую миску. Посыпьте курицу паприкой, солью и перцем по вкусу. Перемешайте тщательно, втирая специи в каждый кусочек для равномерного покрытия. Дайте постоять час, чтобы ароматы впитались. Возьмите форму для запекания и разложите в ней кусочки курицы. Залейте пивом до половины высоты курицы. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на час. Периодически поливайте соусом или переворачивайте кусочки. Готовность проверьте ножом — сок должен быть прозрачным. Готовая курочка выйдет золотистой и манящей.

Подавайте горячей с гарниром вроде картошки или риса — как закуску или основное блюдо. Приятного аппетита!

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах, наносит вред вашему здоровью!

