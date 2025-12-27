Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:11

Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт

Румяная курочка в пиве Румяная курочка в пиве Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курица — 800 г, пиво — 300 мл, паприка — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Тщательно промойте мясо под струей воды и промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Переложите в большую миску. Посыпьте курицу паприкой, солью и перцем по вкусу. Перемешайте тщательно, втирая специи в каждый кусочек для равномерного покрытия. Дайте постоять час, чтобы ароматы впитались. Возьмите форму для запекания и разложите в ней кусочки курицы. Залейте пивом до половины высоты курицы. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на час. Периодически поливайте соусом или переворачивайте кусочки. Готовность проверьте ножом — сок должен быть прозрачным. Готовая курочка выйдет золотистой и манящей.

Подавайте горячей с гарниром вроде картошки или риса — как закуску или основное блюдо. Приятного аппетита!

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах, наносит вред вашему здоровью!

Ранее мы привели рецепт домашнего ликера из кофе и сливок.

Читайте также
Быстрый салат на Новый год — готовлю «Зимнюю стужу» с сыром и курятиной: топ-блюдо с копчеными нотками
Общество
Быстрый салат на Новый год — готовлю «Зимнюю стужу» с сыром и курятиной: топ-блюдо с копчеными нотками
Сочная индейка в пивном маринаде с медом: простой рецепт
Семья и жизнь
Сочная индейка в пивном маринаде с медом: простой рецепт
Забудьте скучное оливье! С яблоком оно в 10 раз сочнее и вкуснее
Семья и жизнь
Забудьте скучное оливье! С яблоком оно в 10 раз сочнее и вкуснее
Только яблоки, корица и крошка из печенья — делаю венский пирог «Цветченкухен»: не пирог, а сокровище из долек и теста
Общество
Только яблоки, корица и крошка из печенья — делаю венский пирог «Цветченкухен»: не пирог, а сокровище из долек и теста
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
Семья и жизнь
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
курица
птица
алкоголь
рецепты
простые рецепты
пиво
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.