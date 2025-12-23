Россияне стали пить меньше пива В России розничные продажи пива сократились почти на 17%

Розничные продажи пива в 2025 году сократились почти на 17%, о чем свидетельствуют данные Федерации рестораторов и отельеров России, пишет URA.RU. Вице-президент организации Алексей Небольсин отметил, что официальная статистика демонстрирует лишь незначительное снижение производства — всего на полпроцента. Он считает, что эти показатели завышены из-за системы маркировки «Честный знак».

Небольсин также подчеркнул, что число производителей пива в стране продолжает сокращаться, а объемы производства падают вместе с реализацией. Склады заполняются из-за недостатка спроса. Вице-президент федерации опроверг миф о том, что маркировка способствует легализации рынка.

Кроме того, он указал на ухудшающиеся условия работы для пивоваров. Эта категория предпринимателей не получила значительной поддержки, в отличие от представителей других секторов экономики.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что решение о возвращении пива на стадионы клубов РПЛ к Новому году не примут в ближайшее время. Парламентарий указал, что этот вопрос перенесли на следующий сезон.