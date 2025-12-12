Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 17:57

Меркель отказалась от фирменного жеста руками

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии журнала Stern.de в Берлине призналась, что больше не использует так называемый «ромб Меркель», который стал ее фирменным жестом руками. Раньше канцлер соединяла указательные и большие пальцы обеих рук, образуя фигуру ромба.

Жест больше не подходит, — объяснила Меркель.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан признался, что бывший канцлер Германии кричала на него даже «больше, чем жена». По его словам, «это было нехорошо». Политик подчеркнул, что всегда уважал Меркель, поскольку та была открытым человеком и интеллектуалом.

До этого бывший канцлер Германии отчитала действующего главу правительства Фридриха Мерца за его противоречивые слова о проблеме миграции. По ее словам, не стоит называть кризис 2015–2016 годов притоком мигрантов. В подобных ситуациях во множестве людей нужно всегда видеть отдельные личности, отметила Меркель. Особенно это касается политиков, которые должны в этом вопросе быть «добросовестными и умеренными в тональности высказываний», уточнила она.

Кроме того стало известно, что Меркель не получила приглашения на прием по случаю 70-летия Мерца. Торжество пройдет 11 ноября в бундестаге, участие в нем примут около 300 гостей, включая депутатов и глав регионов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

