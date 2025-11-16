Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену Орбан признался, что Меркель кричала на него больше жены

Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста MD Meets признался, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель кричала на него даже «больше, чем жена». По его словам, «это было нехорошо». При этом глава правительства подчеркнул, что всегда уважал Меркель, поскольку та была «открытый человек и интеллектуал».

Я уважал Ангелу Меркель. <...> Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. <...> Но она открытый человек, интеллектуал, — сказал Орбан.

Ранее венгерский премьер выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться уже в обозримом будущем. По его мнению, Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас по данному вопросу наблюдается разобщенность. Орбан также отметил, что президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, стремятся завершить конфликт.

Комментируя слова Орбана, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что политик осознает неспособность Европы. Он отметил, что для сохранения государственности Украине нужно принимать условия России.