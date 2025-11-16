Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 07:56

Орбан допустил скорое завершение украинского конфликта

Орбан: украинский конфликт может завершиться в скором будущем

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube. По его мнению, коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку сейчас по украинскому вопросу наблюдается разобщенность.

Думаю, что мы очень близки к миру, — заявил Орбан.

Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, стремится завершить конфликт. Европа же хочет противоположного, считает он.

Как ранее отметил Орбан, другие страны должны и дальше прилагать усилия, чтобы убедить Киев заключить мир. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше потеряет Украина, заключил премьер.

До этого Орбан рассказал, что подготовка к саммиту России и США, который должен пройти в Будапеште, продолжается. По его словам, Венгрия вносит большой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Политик напомнил, что Будапешт единственный в Европе поддерживает контакты с Москвой. Кроме того, премьер Венгрии добавил, что возлагает большие надежды на главу Белого дома в вопросе разрешения украинского кризиса.

