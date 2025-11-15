Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 17:37

Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию

Орбан считает, что Украину еще не поздно склонить к перемирию

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Киев еще можно склонить к завершению боевых действий, такое мнение на митинге в городе Дьер высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он аргументировал это тем, что Украина не самостоятельна и зависит от Запада. Выступление политика транслировал телеканал М1.

В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной, — убежден глава венгерского правительства.

Как считает Орбан, другие страны должны и дальше прилагать усилия, чтобы убедить Киев заключить мир. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше потеряет Украина, заключил премьер.

Ранее Орбан рассказал, что подготовка к саммиту России и США, который должен пройти в Будапеште, продолжается. По его словам, Венгрия вносит большой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Политик напомнил, что Будапешт единственный в Европе поддерживает контакты с Москвой. Кроме того, премьер Венгрии отметил, что возлагает большие надежды на главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения украинского кризиса.

