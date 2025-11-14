Орбан раскрыл детали о саммите России и США в Будапеште

Подготовка к саммиту России и США в Будапеште продолжается, заявил радиостанции Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, его страна вносит большой вклад в урегулирование ситуации на Украине, так как она единственная в Европе поддерживает контакты с РФ.

В конце концов, сейчас идет подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште, — сказал Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что возлагает большие надежды на главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения украинского кризиса. Он также подтвердил, что Будапешт пока не может отказаться от российских энергоносителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Будапеште. Глава ведомства подчеркнул, что контакты между двумя странами продолжаются.

До этого Орбан подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается актуальной. Глава правительства выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу.