25 декабря 2025 в 12:17

«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата

В Черкасской области взорвали машину депутата Сторожука

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Корсунь-Шевченковского горсовета Виталий Сторожук написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что его машину взорвали в Черкасской области. Автомобиль полностью сгорел. Он назвал произошедшее покушением на жизнь.

Сегодня в 22:05 я сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработало взрывное устройство, заложенное под днищем авто. Я успел выпрыгнуть из машины. Автомобиль сгорел полностью. Это не несчастный случай и не бытовая история. Это покушение на мою жизнь! — написал Сторожук.

По словам депутата, сейчас на месте работают правоохранительные органы. Он добавил, что сотрудничает с полицией и попросил не распространять слухи.

Ранее сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. По предварительной информации, молодой человек родом из города Каменюка в Ивановской области. Якобы незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми и пытался занять у них денег.

