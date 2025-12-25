Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами Гроб с телом Лобоцкого вынесли из театра Маяковского под аплодисменты

Гроб с телом актера Анатолия Лобоцкого вынесли из театра Маяковского в Москве под громкие аплодисменты, сообщил корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с артистом подошла к концу.

На опубликованных кадрах видно, как похоронная процессия загружает гроб с телом артиста в автомобиль. Люди, которые пришли проститься с Лобоцким, хлопают, чтобы отдать ему последнюю дань уважения.

Ранее женщине стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, ей потребовалась медицинская помощь. По информации корреспондента NEWS.ru, пострадавшую на носилках перенесли в ожидавшую поблизости карету скорой помощи.

Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. СМИ писали, что врачи якобы обнаружили у актера опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать. Он выступал на сцене театра имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.