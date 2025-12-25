Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:07

Путин исполнил новогоднюю мечту девятилетней москвички

Песков: Путин созвонится с девочкой, чье желание он исполнил

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет телефонный разговор с девятилетней москвичкой Варварой Смахтиной, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее глава государства помог ей исполнить новогоднюю мечту — встретиться с космонавтом «Роскосмоса», передает ТАСС.

Сегодня мы также ожидаем во второй половине дня, [что] Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на «Елке желаний». Путин помог исполнить ее желание, — сказал Песков.

До этого Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила президента за то, что он исполнил давнюю мечту.

Также российский лидер воплотил в жизнь мечту пятилетнего Тимура, который в рамках акции «Елка желаний» загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для мальчика организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым.

Новый год
Владимир Путин
дети
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой
В МИД России раскрыли планы Украины на проведение всеобщей мобилизации
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Потрясающие люди»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.