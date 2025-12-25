Путин исполнил новогоднюю мечту девятилетней москвички

Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет телефонный разговор с девятилетней москвичкой Варварой Смахтиной, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее глава государства помог ей исполнить новогоднюю мечту — встретиться с космонавтом «Роскосмоса», передает ТАСС.

Сегодня мы также ожидаем во второй половине дня, [что] Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на «Елке желаний». Путин помог исполнить ее желание, — сказал Песков.

До этого Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила президента за то, что он исполнил давнюю мечту.

Также российский лидер воплотил в жизнь мечту пятилетнего Тимура, который в рамках акции «Елка желаний» загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для мальчика организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым.