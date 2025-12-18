Новый год-2026
18 декабря 2025 в 17:50

Путин воплотил в жизнь заветную мечту пятилетнего мальчика

Путин исполнил мечту участника «Елки желаний» стать сотрудником ДПС

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин воплотил в жизнь мечту пятилетнего Тимура, который в рамках акции «Елка желаний» загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для мальчика организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым, сообщили в издании РЕН ТВ.

Сотрудник службы провел экскурсию для ребенка на автомобиле. Он также объяснил Тимуру основные правила, которых придерживаются сотрудники ДПС на посту. Мальчик рассказал, насколько хорошо уже различает автомобили по цветам и какими обладает знаниями о правилах дорожного движения.

До этого Путин исполнил новогодние мечты двоих детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете.

Тем временем Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке.

