От «Елок-12» до «Эмили в Париже»: главные кинопремьеры недели

В декабре выходят новые «Елки», драматические размышления о любви и вечности, детектив с британским акцентом и пятый сезон «Эмили в Париже». NEWS.ru собрал главные премьеры конца 2025 года.

«Елки-12»

Новогоднее кино о близости, длинном пути и одном очень важном желании

Для семейного похода в кино и зрителей, которые каждый декабрь честно дают «Елкам» еще один шанс.

Девятилетний Ваня из Кирова узнает, что родители расстаются, и решает действовать радикально — отправляется в Великий Устюг просить Деда Мороза о чуде. Его путь оказывается полон случайных встреч, странных взрослых и вполне реальных опасностей. Тем временем родители бросаются на поиски сына, понимая, что главное чудо все еще в их руках.

Премьера: 18 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая.

«Вечность»

Спокойная, немного ироничная драма о любви

Для зрителей, которым близки истории о чувствах, времени и упущенных возможностях. Идеально для тихого вечера и разговоров после финальных титров.

После смерти Джоан оказывается в загробном мире с неожиданным дедлайном — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем провести вечность. Выбор непростой: первый возлюбленный, погибший молодым, или второй муж, с которым была прожита целая жизнь со всеми ее радостями и компромиссами.

Премьера: 18 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф, Бетти Бакли, Джон Эрли, Джефф Санка, Ольга Мередис, Брэйди Друлис, Барри Праймус.

«Поймать монстра»

Мрачная история на стыке триллера и драмы

Для поклонников психологических триллеров и историй, где детский взгляд сталкивается с жестокой реальностью. Понравится тем, кто ценит саспенс без лишнего экшена.

Десятилетняя Аврора остается одна после трагедии в семье и нанимает своего странного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, которого она считает виновным. Мужчина подозревает, что за происходящим стоят совсем другие силы, но чувство вины и прошлые ошибки не дают ему отказаться. Вместе они начинают опасное расследование.

Премьера: 18 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Нора Трокан, Сьют Чжао, Вайль Альройли.

«Фэкхем-Холл»

Легкий детектив с иронией и британским шармом

Для любителей исторических детективов без мрачного надрыва и фанатов Тома Фелтона.

Англия, 1931 год. Мелкий мошенник Эрик Нун устраивается лакеем в богатое поместье Дэвенпорт и довольно быстро влюбляется в хозяйскую дочь. Все идет по плану, пока в доме не происходит убийство — и главным подозреваемым становится именно он. Теперь Эрику нужно найти настоящего преступника и не проиграть сопернику в борьбе за сердце Роуз. Не Агата Кристи, но приятное кино с интригой, романтикой и героями, за которых хочется болеть.

Премьера: 18 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи, Эмма Лейрд, Том Фелтон, Ли Бордман, Том Гудман-Хилл, Бен Рэдклифф, Чарли Роус.

«Эмили в Париже. Пятый сезон»

Визуальный антистресс и модный эскапизм

Для поклонников сериала, любителей красивых интерьеров, нарядов и легких драм.

Главный вопрос сезона — останется ли Эмили в Париже или переедет в Рим. Интрига вышла за пределы сериала: даже президент Франции успел высказаться о судьбе героини. По сюжету впереди новые любовные линии, карьерные метания и модные компромиссы.

Премьера: 18 декабря на Netflix.

В ролях: Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукас Браво, Филиппин Леруа-Болье, Минни Драйвер.

