Звезды сериала «Слово пацана» вышли из чипсового бизнеса SHOT: Минекаев и Кемстач вышли из компании «Эу, пацан» по продаже чипсов

Telegram-канал SHOT сообщил, что актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач вышли из чипсового бизнеса. По данным источника, речь идет о фирме «Эу, пацан», название которой можно было увидеть на полках со снеками в магазинах.

Канал отмечает, что сначала компанию покинула мать одного из актеров Лаура Кемстач, а за ней последовал Минекаев. Авторы публикации указали, что бизнес был зарегистрирован в 2023 году, совладельцами которого являлся предприниматель, работавший с блогерами Анастасией Ивлеевой и Владом Бумагой. Оказалось, что за год все вместе заработали 29,5 млн рублей.

Авторы поста напомнили, как недавно актеры проиграли в суде около 1 млн рублей. Чипсовому бизнесу, как утверждается, пришлось выплатить долг логистической компании.

Ранее СМИ сообщали, что ФНС начала процесс ликвидации компании поп-короля российской эстрады Филиппа Киркоров ООО «Филл фо ю». По данным источника, через фирму артист принимал заказы на концерты, а причиной для такого решения стала смерть экс-концертного директора певца Геннадия Рыбака.