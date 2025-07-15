Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 16:34

Звезды сериала «Слово пацана» вышли из чипсового бизнеса

SHOT: Минекаев и Кемстач вышли из компании «Эу, пацан» по продаже чипсов

Рузиль Минекаев Рузиль Минекаев Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач вышли из чипсового бизнеса. По данным источника, речь идет о фирме «Эу, пацан», название которой можно было увидеть на полках со снеками в магазинах.

Канал отмечает, что сначала компанию покинула мать одного из актеров Лаура Кемстач, а за ней последовал Минекаев. Авторы публикации указали, что бизнес был зарегистрирован в 2023 году, совладельцами которого являлся предприниматель, работавший с блогерами Анастасией Ивлеевой и Владом Бумагой. Оказалось, что за год все вместе заработали 29,5 млн рублей.

Авторы поста напомнили, как недавно актеры проиграли в суде около 1 млн рублей. Чипсовому бизнесу, как утверждается, пришлось выплатить долг логистической компании.

Ранее СМИ сообщали, что ФНС начала процесс ликвидации компании поп-короля российской эстрады Филиппа Киркоров ООО «Филл фо ю». По данным источника, через фирму артист принимал заказы на концерты, а причиной для такого решения стала смерть экс-концертного директора певца Геннадия Рыбака.

актеры
бизнес
Слово пацана
Рузиль Минекаев
Леон Кемстач
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия ответила на американские пошлины в 50%
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Мясо будет таять во рту: готовим горчичный маринад для курицы
В ЦСКА отреагировали на данные о запрете мяса для футболистов клуба
«Хотели поглотить Украину, споткнулись»: Лавров о расширении НАТО
Российские военные продвигаются к двум селам Днепропетровской области
В Белом доме опровергли сообщения о призывах Трампа к Зеленскому
Лавров назвал Украину препятствием для расширения НАТО на восток
На Украине выяснили, как Зеленского дразнили в школе
«Правда всплывет»: внучка экс-главы Узбекистана о Марго Овсянниковой
Стало известно, сможет ли бытовой нитратомер распознать вредный арбуз
«Прилетит бумерангом»: в Госдуме объяснили, почему Трамп не выполнит угрозы
Прорыв в Запорожье и агония из-за Patriot: новости СВО на вечер 15 июля
Техника, которой доверяешь: как автоматические функции снимают тревожность
Раскрываем все секреты и хитрости: как подготовить квартиру к продаже
Стая бродячих собак набросилась на женщину в Омске
Стала известна просьба Белого дома к Конгрессу США по санкциям против РФ
Фермер назвал способ, как отличить переспелый арбуз
Психотерапевт дала совет, как радоваться жизни без отпуска летом
Плюющий в бургеры сотрудник «Вкусно — и точка» попал на видео
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июля: где в России сбои
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.