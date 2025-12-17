Гуф, Долина и Лерчек: кто из российских артистов судился в 2025 году

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 г.

Гуф, Долина и Лерчек: кто из российских артистов судился в 2025 году

На рэпера Гуфа (Алексея Долматова) завели уголовное дело. Музыканту грозит до семи лет тюрьмы за грабеж в бане. Кто еще из артистов пережил громкие суды в 2025 году и чем все закончилось?

Что грозит Гуфу за кражу телефона

По версии следствия, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки Долматов и его сообщник Григорий Саруханян во время конфликта похитили у потерпевшего iPhone 14 Pro. Сообщник скручивал и удерживал руки мужчины, а Гуф угрожал насилием и нанес ему не менее двух ударов. Рэперу Гуфу может грозить до 7 лет тюрьмы. Пострадавшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы 27-летний Михаил. На Долматова возбудили дело по статье «Грабеж с применением насилия», а после судебного заседания его поместили в подмосковный рехаб с металлическими решетками на окнах.

В ноябре 2024 года рэпер выступил в Москве с электронным браслетом на ноге и прямо на сцене сделал предложение своей девушке Разият Салаховой. Правда, до свадьбы дело не дошло: в августе 2025 года пара рассталась.

После Гуф объявил, что уходит со сцены, и дал прощальный тур по России. При этом он подчеркнул, что будет продолжать участвовать в фестивалях и петь на корпоративах.

Гуф (Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Чем закончились суды Долиной и Лерчек

Известным блогерам Валерии и Артему Чекалиным грозит до 10 лет тюрьмы по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Пара больше года находится под домашним арестом, им запрещено пользоваться соцсетями. В ноябре стало известно, что 33-летняя Валерия забеременела четвертым ребенком, отец ребенка — танцор танго из Аргентины, 37-летний Луис Сквиччиарини. Последнее заседание суда по делу блогеров прошло в Москве 1 декабря, на нем Чекалина не признала своей вины в отмывании денежных средств.

Пройти через длительные судебные разбирательства пришлось и народной артистке РФ Ларисе Долиной. Главный скандал 2025 года разгорелся вокруг судебного разбирательства с Полиной Лурье, которая купила квартиру у знаменитой певицы, а после узнала, что та продала ее под влиянием мошенников и отдала им все деньги.

Верховный суд РФ обязал артистку покинуть жилье, проданное под влиянием мошенников.

«Лариса Долина незаконно находится в квартире, если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — заявили в пресс-службе суда.

Кто еще из звезд судился в 2025 году

Продолжаются суды и между бывшими супругами актером Павлом Прилучным и актрисой Агатой Дрангой (Муцениеце). Прилучный подавал в суд на экс-жену из-за споров по опеке над сыном Тимофеем, а также оспаривая размер алиментов. Также актер обвинил актрису в клевете из-за ее публичных заявлений о домашнем насилии во время развода.

Летом 2025 года суд постановил, что ребенок будет жить с матерью. После адвокат Прилучного заявила о его намерении продолжить разбирательства с Муцениеце. Однако Головинский районный суд города Москвы отклонил просьбу артиста о пересмотре решения по алиментам.

Судился с бывшей женой по поводу снижения размера алиментов и телеведущий Тимур Родригез. В декабре 2025 года он проиграл суд экс-супруге. Брак пары распался в 2023 году после 16 лет совместной жизни. У них растут два общих сына — 16-летний Мигель и 13-летний Даниэль.

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время заседания по существу по делу о контрабанде наркотиков, 5 ноября 2025 г. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прошла через серию судов и актриса Аглая Тарасова. 28 августа 2025 года ее задержали в аэропорту Домодедово при возвращении из Израиля с вейпом, внутри которого было наркотическое вещество.

Тарасова признала свою вину и раскаялась в содеянном. В ноябре суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Читайте также:

«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»

Отказ от России, ненависть украинцев, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле

Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году