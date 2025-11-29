«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»

После истории с квартирой Ларисы Долиной, которую та сначала отдала мошенникам, а потом вернула через суд, на певицу обрушилась волна критики. Эту ситуацию в Сети уже назвали «отменой» Долиной. За что ее и раньше недолюбливали россияне?

За что сейчас «отменяют» Долину

В 2024 году Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили ее о готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости за 112 млн рублей выступила Полина Лурье — мать-одиночка, работающая в одной из столичных инженерно-консалтинговых компаний. Певица, впоследствии осознав, что стала жертвой аферистов, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

В ходе расследования также стало известно, что вырученные за квартиру деньги артистка передала «курьеру», после чего их перевели на несколько счетов. Суд постановил вернуть квартиру Долиной и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу, при этом новая «владелица» недвижимости лишилась права на жилье и не получила назад потраченные на покупку деньги.

Россия. Московская область. Балашиха. Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий (слева направо) во время заседания по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Теперь россияне высказывают протест Долиной. Например, как писал NEWS.ru, ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» временно отменил доставку еды к дому певицы. Предоставлять услугу продолжат после того, как покупательнице квартиры Долиной, Полине Лурье, вернут деньги. Публикация набрала более 20 тысяч положительных реакций. Кроме того, как сообщают СМИ, зрители стало массово сдавать билеты на ее концерты, хотя концертные площадки это опровергают.

Даже знаменитости стали обвинять Долину в том, что «из-за нее» теперь им невозможно продать квартиру, так как потенциальный покупатель считает что известная личность потом отберет жилье через суд.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в сложившейся ситуации пострадавшей стороной является не только Долина, но и покупательница квартиры — Лурье.

«Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. <…> Но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — высказался Милонов.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что люди очень любят топтать и бить, когда ситуация связана с публичным лицом. В беседе с изданием «Подъем» он призвал людей верить в правовую систему.

За что россияне и раньше недолюбливали Долину

Долина и до этого сталкивалась с критикой россиян. В 2020 году в Сети всплыл фрагмент передачи «Сто вопросов к взрослому» с участием певицы. В ней артистка заявила, что у нее есть специальный документ, по которому «ее автомобиль не имеют права останавливать», а ее — штрафовать.

«Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ», — сказала исполнительница.

Она добавила, что пользуется этой привилегией и позволяет водителю нарушать ПДД, когда опаздывает в аэропорт или на поезд, а также во время новогодних корпоративов. Пользователи Сети обратили внимание, что из-за такой безнаказанности и происходят ДТП по типу того, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Помимо этого, коллеги по цеху обвиняли Долину в хамстве и высокомерном поведении. В 2022 году певец Прохор Шаляпин раскритиковал идею организации Российской музыкальной ассоциации, которая собирается помогать молодым талантам. В нее вошла в том числе Лариса Александровна.

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», — написал тогда Шаляпин в соцсетях.

Также он обвинил Долину в наживе на россиянах. Певец заявил, что ему много лет умышленно препятствуют в попадании на эстраду, поэтому ему пришлось «идти клоунадным путем» к известности.

Однажды Долина обрушилась на феминисток. По ее словам, «участницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить». Певица убеждена, что каждая женщина мечтает любить и быть любимой. В спор с ней вступила писатель Мария Арбатова.

«Она всегда казалась интеллигентным человеком, но выяснилось, что она не знает азов истории родной страны. Это случай, когда Ларисе Долиной лучше петь или жевать, чем говорить», — заявила Арбатова.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сама Долина периодически реагирует на нападки хейтеров. Когда один из подписчиков в соцсети упрекнул ее в том, что она «кукарекает за деньги», певица ответила: «Это вы кукарекаете, а я пою».

