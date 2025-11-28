День матери
28 ноября 2025 в 14:22

В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье

Депутат Милонов призвал вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье должны возместить деньги после проигранного судебного разбирательства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал компетентные органы усилить надзор за мошенническими схемами, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. Но при этом Долина не злоупотребляет какими-то там веществами, она находится в здравом уме. И то, что она сделала, это, конечно, жуткая ошибка с ее стороны. Нам всем ее жалко, но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что инцидент с участием Ларисы Долиной стал крайне неприятной ситуацией, которая оказала негативное влияние на рынок недвижимости и нарушила права многих граждан, опасающихся повторения подобных случаев. По словам депутата, также увеличилось количество пожилых людей, которые массово обращаются с требованиями вернуть квартиры, якобы проданные ими в состоянии заблуждения.

Разве люди были в курсе, что человек продает под воздействием каких-то факторов? Нет. Дееспособность была проверена. Она установлена нотариусом. Тут надо согласиться, что это недостаточно ответственное поведение. Кроме того, из-за мошенников огромное количество средств наших граждан были отправлены на Украину, а страдают в результате законопослушные россияне, которые берут ипотеки, влезают в кредиты и долговую кабалу ради квартиры. У них вообще ничего не остается, — добавил Милонов.

Он указал, что необходимо срочно принять меры, если не на законодательном уровне, то хотя бы на уровне Росреестра и Минюста. По мнению Милонова, следует ввести период охлаждения, чтобы продавец мог все тщательно обдумать и взвесить. Также депутат заключил, что эффективным способом борьбы с украинскими мошенниками может стать признание колл-центров законными целями для российских военно-космических сил.

Ранее сообщалось, что курьера Анжелу Цырульникову, проходящую по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, осудили на семь лет лишения свободы. Помимо этого, ей назначено выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Лариса Долина
мошенничество
квартиры
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
