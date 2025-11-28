Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной Курьера Цырульникову приговорили к семи годам колонии по делу квартиры Долиной

Курьера Анжелу Цырульниковой, фигуранта дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, приговорили к семи годам колонии, пишет ТАСС. Подсудимую также обязали выплатить штраф в миллион рублей.

Назначить Цырульниковой семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, — сказал судья.

Артур Каменецкий приговорен к семи годам строгого режима и штрафу 900 тыс. рублей. Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима — за рецидив, поскольку уже был судим за разбой и вымогательство. Андрей Основа осужден на четыре года общего режима, также со штрафом в 900 тыс. рублей.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной. Жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными.

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила, что не может продать квартиру. В этом она обвинила Долину, которой удалось получить свою жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам.