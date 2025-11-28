День матери
28 ноября 2025 в 10:04

«Спасибо большое»: Слава обвинила Долину в проблемах с продажей квартиры

Слава заявила, что не может продать квартиру из-за Долиной

Слава Слава Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Слава заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила артистку Ларису Долину, которой удалось получить свою жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам.

Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое! — сказала Слава.

Певица пояснила, что хочет продать имущество, чтобы помочь семье и перестроить собственный дом. Слава подчеркнула, что является законопослушным человеком, который всегда исправно платит налоги.

Артистка подчеркнула нежелание вникать в ситуацию Долиной. По ее словам, помимо прохождения всех наркодиспансеров, теперь необходимо еще и записывать сделку на видео, после чего следует допрос с целью выяснить, вменяем ли человек.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной. Жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными.

