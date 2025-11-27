День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:21

Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной

Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной и оставил ее певице

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает ТАСС. По данным источника, жилье осталось в собственности артистки. Соответствующее решение Хамовнического суда Москвы а также Мосгорсуда инстанция признала законными.

Решения первой инстанции и Московского городского суда по иску Долиной к Лурье оставлены без изменения, — говорится в сообщении.

Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников. Обвиняемая в хищении денежных средств у Долиной сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова заявила в суде о своем незнании относительно содержимого переданного ей пакета, который она забрала у артистки. Женщина утверждала, что ее использовали «втемную».

Ранее стало известно, что Балашихинский суд Подмосковья огласит приговор по делу мошенников, которые обманом убедили Долину продать квартиру, в пятницу, 28 ноября. В правоохранительных органах сообщали, что судья ушел в совещательную комнату. Приговор озвучат в 09:30 по московскому времени.

суды
жалобы
Лариса Долина
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.