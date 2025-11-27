Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной и оставил ее певице

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает ТАСС. По данным источника, жилье осталось в собственности артистки. Соответствующее решение Хамовнического суда Москвы а также Мосгорсуда инстанция признала законными.

Решения первой инстанции и Московского городского суда по иску Долиной к Лурье оставлены без изменения, — говорится в сообщении.

Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников. Обвиняемая в хищении денежных средств у Долиной сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова заявила в суде о своем незнании относительно содержимого переданного ей пакета, который она забрала у артистки. Женщина утверждала, что ее использовали «втемную».

Ранее стало известно, что Балашихинский суд Подмосковья огласит приговор по делу мошенников, которые обманом убедили Долину продать квартиру, в пятницу, 28 ноября. В правоохранительных органах сообщали, что судья ушел в совещательную комнату. Приговор озвучат в 09:30 по московскому времени.