Раскрыта дата оглашения приговора для обманувших Долину мошенников

Балашихинский суд Подмосковья огласит приговор по делу мошенников, обманом убедивших певицу Ларису Долину продать квартиру, в пятницу 28 ноября, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, судья ушел в совещательную комнату.

Судья ушел в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 28 ноября, 09:30 мск, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по делу проходят четверо фигурантов: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний утверждает, что сам стал жертвой обмана, предоставив свою банковскую карту по просьбе друга и не зная о ее использовании для операций с деньгами певицы.

До этого стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили не только средства от продажи ее квартиры, но также личные сбережения и заемные деньги. Певица также повторила показания, данные в ходе следственных мероприятий, о том, что в 2024 году стала жертвой аферистов.