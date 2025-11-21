Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:11

Раскрыта дата оглашения приговора для обманувших Долину мошенников

Суд огласит приговор обманувших Долину мошенников в пятницу 28 ноября

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Балашихинский суд Подмосковья огласит приговор по делу мошенников, обманом убедивших певицу Ларису Долину продать квартиру, в пятницу 28 ноября, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, судья ушел в совещательную комнату.

Судья ушел в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 28 ноября, 09:30 мск, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по делу проходят четверо фигурантов: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний утверждает, что сам стал жертвой обмана, предоставив свою банковскую карту по просьбе друга и не зная о ее использовании для операций с деньгами певицы.

До этого стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили не только средства от продажи ее квартиры, но также личные сбережения и заемные деньги. Певица также повторила показания, данные в ходе следственных мероприятий, о том, что в 2024 году стала жертвой аферистов.

Россия
Подмосковье
суды
Лариса Долина
мошенники
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины
Наказание балалаечнику-душителю с Урала определят за закрытыми дверьми
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.