Стали известны подробности общения Долиной с мошенниками

Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили не только средства от продажи ее квартиры, но также личные сбережения и заемные деньги, пишет «Коммерсант». Певица подтвердила эту информацию 19 ноября во время заседания Балашихинского городского суда. Она также повторила показания, данные в ходе следственных мероприятий, о том, что в 2024 году стала жертвой аферистов.

Преступники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили Долину в существовании угрозы хищения ее денег и оформления кредита под залог недвижимости. Мошенники уговорили артистку перевести все средства на так называемые «безопасные счета», а также продать жилье. Долину склонили к участию в «спецоперации» по поимке предполагаемых преступников.

Ранее Долина прибыла в Хамовнический суд Москвы для участия в процессе по делу мошенников, которые склонили ее к продаже недвижимости. Артистку доставили к служебному входу здания суда на черном микроавтобусе. Этот вход не предназначен для обычных посетителей. На вопросы журналистов о самочувствии Долина не ответила. Ее допрос, как и все остальные судебные заседания по данному делу, будет проходить в закрытом формате.