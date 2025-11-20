Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:52

Стали известны подробности общения Долиной с мошенниками

Певица Долина передала мошенникам собственные сбережения и заемные средства

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили не только средства от продажи ее квартиры, но также личные сбережения и заемные деньги, пишет «Коммерсант». Певица подтвердила эту информацию 19 ноября во время заседания Балашихинского городского суда. Она также повторила показания, данные в ходе следственных мероприятий, о том, что в 2024 году стала жертвой аферистов.

Преступники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили Долину в существовании угрозы хищения ее денег и оформления кредита под залог недвижимости. Мошенники уговорили артистку перевести все средства на так называемые «безопасные счета», а также продать жилье. Долину склонили к участию в «спецоперации» по поимке предполагаемых преступников.

Ранее Долина прибыла в Хамовнический суд Москвы для участия в процессе по делу мошенников, которые склонили ее к продаже недвижимости. Артистку доставили к служебному входу здания суда на черном микроавтобусе. Этот вход не предназначен для обычных посетителей. На вопросы журналистов о самочувствии Долина не ответила. Ее допрос, как и все остальные судебные заседания по данному делу, будет проходить в закрытом формате.

