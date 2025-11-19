«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве Долина приехала в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Певица Лариса Долина приехала в Балашихинский суд для дачи показаний по делу о мошенниках, которые убедили артистку продать недвижимость, пишет ТАСС. Журналисты поинтересовались у знаменитости о том, как она себя чувствует.

Превосходно, — ответила Долина.

Черный микроавтобус доставил ее к служебному входу суда, который не используется для посетителей. Допрос Долиной, как и остальные заседания по этому делу, состоится в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Долина выступит в суде по делу о мошенничестве. Однако была информация, что из-за ухудшившегося самочувствия знаменитость выбрала онлайн-формат.

До этого адвокат Олег Зернов предположил, что дело Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. По словам эксперта, Россия относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер. Он добавил, что наибольшему риску подвержены сделки с заведомо заниженной стоимостью.