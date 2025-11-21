Появились новые подробности по делу обманувших Ларису Долину мошенников Долина не пришла на судебное заседание по делу о мошенничестве с ее квартирой

Певица Лариса Долина не пришла на судебное заседание по делу о мошенничестве, в ходе которого ее убедили продать квартиру, передает ТАСС. Заседание с прениями сторон началось в ее отсутствие.

По информации агентства, заседание началось с 30-минутным опозданием из-за сложностей работы конвоя. Все четверо подсудимых присутствуют в зале суда. В ходе прений сторон гособвинение озвучит запрашиваемые сроки наказания для фигурантов, после чего слово будет предоставлено защите. По окончании дебатов судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Обвиняемыми по делу проходят четверо фигурантов: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний утверждает, что сам стал жертвой обмана, предоставив свою банковскую карту по просьбе друга и не зная о ее использовании для операций с деньгами певицы.

Ранее стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые похитили не только средства от продажи ее квартиры, но также личные сбережения и заемные деньги. Певица подтвердила эту информацию 19 ноября во время заседания Балашихинского городского суда. Она также повторила показания, данные в ходе следственных мероприятий, о том, что в 2024 году стала жертвой аферистов.