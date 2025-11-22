Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:03

Забравший деньги у Долиной курьер говорит о своей невиновности

Забравший деньги у Долиной курьер утверждает, что ее использовали втемную

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, обвиняемая в хищении денежных средств у певицы Ларисы Долиной, заявила в суде о своем незнании относительно содержимого переданного ей пакета, который она забрала у артистки, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса. По его словам, подсудимая утверждает, что ее использовали «втемную».

Цырульникова не отрицала, что забрала у Долиной пакет и передала его заказчику. Однако она утверждает, что не знала, что в пакете деньги и за что именно и кому она их передает. По словам Цырульниковой, ее использовали втемную, а она всего лишь выполнила курьерский заказ, — сказал источник.

Ранее Долина отсутствовала на судебном заседании по делу о мошенничестве с ее квартирой. Прения сторон начались без участия народной артистки. Заседание началось с задержкой на 30 минут, что связано с организационными сложностями при доставке конвоя.

Долина стала жертвой преступников, которые похитили не только вырученные от продажи недвижимости средства, но также ее личные сбережения и заемные деньги. Певица официально подтвердила эту информацию 19 ноября во время заседания в Балашихинском городском суде. Она также повторила данные следствию показания о том, что в 2024 году стала жертвой мошеннических действий.

Лариса Долина
аферисты
мошенники
курьеры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
В Москве подожгли мусор, а сгорели машины и мотоциклы
Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий
Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.