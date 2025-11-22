Забравший деньги у Долиной курьер говорит о своей невиновности Забравший деньги у Долиной курьер утверждает, что ее использовали втемную

Сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, обвиняемая в хищении денежных средств у певицы Ларисы Долиной, заявила в суде о своем незнании относительно содержимого переданного ей пакета, который она забрала у артистки, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса. По его словам, подсудимая утверждает, что ее использовали «втемную».

Цырульникова не отрицала, что забрала у Долиной пакет и передала его заказчику. Однако она утверждает, что не знала, что в пакете деньги и за что именно и кому она их передает. По словам Цырульниковой, ее использовали втемную, а она всего лишь выполнила курьерский заказ, — сказал источник.

Ранее Долина отсутствовала на судебном заседании по делу о мошенничестве с ее квартирой. Прения сторон начались без участия народной артистки. Заседание началось с задержкой на 30 минут, что связано с организационными сложностями при доставке конвоя.

Долина стала жертвой преступников, которые похитили не только вырученные от продажи недвижимости средства, но также ее личные сбережения и заемные деньги. Певица официально подтвердила эту информацию 19 ноября во время заседания в Балашихинском городском суде. Она также повторила данные следствию показания о том, что в 2024 году стала жертвой мошеннических действий.