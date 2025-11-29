День матери
29 ноября 2025 в 13:35

Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной

Зрители не возвращали билеты на концерт Ларисы Долиной во Владивостоке

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во Владивостоке зрители не возвращали билеты на концерт Ларисы Долиной ни в кассе, ни через сайт «Концерт Холла», рассказали РИА Новости в кассе площадки. Зал загружен на 60-70%, что является положительным результатом.

В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте [«Концерт Холла»] тоже. Загрузка зала — 60-70%, это хорошая загрузка, — отметил источник.

По информации Telegram-канала Baza, на концерте во Владивостоке, запланированном на субботу, осталось 224 свободных места, тогда как вчера их было 25. Зрители якобы возвращали билеты на выступление артистки из-за истории с квартирой.

По словам собеседницы, в день концерта возврат билетов не предусмотрен. Она также отметила, что у нее нет информации о том, возвращали ли зрители билеты, приобретенные через посредников.

Ранее московский ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал из соцсетей и с сайта информацию о выступлении исполнительницы на Новый год, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. А ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» объявил о временной отмене доставки еды к дому Долиной в связи с возвратом средств покупательнице ее квартиры. Эти действия вызвали общественный резонанс, публикация в соцсетях набрала более 20 тыс. положительных реакций.

Владивосток
концерты
Лариса Долина
билеты
возвраты
