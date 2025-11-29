День матери
29 ноября 2025 в 11:00

Россияне стали массово сдавать билеты на выступления Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал Baza передает, что люди массово сдают билеты на выступления Ларисы Долиной. По данным канала, на концерте во Владивостоке, который должен пройти сегодня, сейчас 224 свободных места, хотя вчера их было всего 25. В материале сказано, что в Хабаровске, где выступление намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с семи до 35.

По данным канала, московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил публикацию из соцсетей и новость с сайта о выступлении исполнительницы на Новый год. Билеты на мероприятие стоили 95 тыс. рублей. А ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» заявил, что временно отменил доставку еды к дому Долиной, пока деньги покупательницы ее квартиры не будут возвращены. Публикация набрала более 20 тыс. положительных реакций.

Друзья, мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключен из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные Вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что выражение «Эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари. Как объяснила профессор Наталия Козловская, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».

Лариса Долина
концерты
выступления
мошенничество
