29 ноября 2025 в 09:49

Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари

Профессор Козловская не исключила попадания выражения «Эффект Долиной» в словари

Выражение «Эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари, сообщила профессор Наталия Козловская. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».

Конечно, «эффект Долиной», «схема Долиной», «бабушкина схема» будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи. Вряд ли они войдут в язык и в большие толковые словари, — отметила эксперт.

Козловская считает, что подобные выражения уходят в прошлое вместе с медиаповодом. Она напомнила, что бывшие у всех на слуху выражения «розовая кофточка», «водолазка извинений», «голая вечеринка» и «войти не в ту дверь» уже не упоминаются в обществе.

Ранее сообщалось, что статья под названием «Эффект Долиной» появилась на «Википедии». Термин, который обозначает массовую волну мошенничеств на рынке недвижимости, теперь официально зафиксирован в онлайн-энциклопедии. Материал был создан в конце ноября 2025 года.

