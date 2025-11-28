«Эффект Долиной» обзавелся страницей на «Википедии»

Статья под названием «Эффект Долиной» появилась на «Википедии», убедился корреспондент NEWS.ru. Термин, который обозначает массовую волну мошенничеств на рынке недвижимости, теперь официально зафиксирован в онлайн-энциклопедии. Материал был создан в конце ноября 2025 года.

«Эффект Долиной» — ряд событий на рынке вторичной недвижимости России, вызванный участившимися случаями возврата судами квартир продавцам, часто — без сопутствующего возврата покупателю уплаченных им за квартиру денег, — говорится в статье.

Схема работает следующим образом: мошенники убеждают уязвимых людей, чаще пенсионеров или знаменитостей, продать жилье под предлогом «спасения от угроз». Когда аферисты забирают деньги и исчезают, обманутые продавцы через суд оспаривают сделку, ссылаясь на психологическое давление. При этом добросовестный покупатель остается ни с чем — и без квартиры, и без денег.

Ранее сообщалось, что курьера Анжелу Цырульниковой, фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной, приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Артур Каменецкий был приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тыс. рублей.

До этого певица Слава призналась, что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила Долину, которой удалось получить жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам. Исполнительница объяснила, хочет продать имущество, чтобы помочь семье и перестроить собственный дом.