12 ноября 2025 в 07:05

Общественники призвали заблокировать часть статей «Википедии»

Глава «ВР» Резяпов призвал РКН заблокировать статьи про СВО в «Википедии»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует ограничить доступ к статьям про СВО в «Википедии», заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, онлайн-энциклопедию используют в качестве инструмента информационной войны против России.

«Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с требованием принять меры в отношении онлайн-энциклопедии «Википедия», на страницах которой размещены материалы, содержащие недостоверные и заведомо искаженные сведения о событиях, связанных с СВО. Речь идет о статьях, где действия армии России подаются в ложном, ангажированном контексте, а само понятие «специальная военная операция» обозначается как «эвфемизм» и «средство российской пропаганды», — высказался Резяпов.

Он подчеркнул, что подобные формулировки не только искажают исторические факты, но и противоречат российскому законодательству, направленному на борьбу с распространением недостоверной информации и дискредитацией ВС РФ. По мнению главы «ВР», под видом «свободы информации» в интернет-энциклопедии пропагандируется идеологическая ложь, направленная против России.

Ранее сообщалось, что компания американского миллиардера Илона Маска xAI создала Grokipedia — альтернативу онлайн-энциклопедии «Википедия». Платформа работает на базе искусственного интеллекта.

