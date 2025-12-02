Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названа возглавившая рейтинг англоязычной «Википедии» статья

Статья о Чарли Кирке стала самой читаемой в англоязычной «Википедии»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Статья об американском консервативном активисте Чарли Кирке стала самым просматриваемым материалом англоязычной «Википедии» в 2025 году, передает РИА Новости. Пиковый интерес к публикации пришелся на следующий день после его убийства.

Самая читаемая статья в англоязычной «Википедии» в этом году была посвящена Чарли Кирку. На следующий день статью о Кирке прочитали почти 15 млн раз, — говорится в публикации.

Статья о Кирке возглавила и отдельный список политических деятелей, куда включены Илон Маск, Зохран Мамдани и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Второе место в рейтинге заняла статья «Смерти за 2025 год». Третьей по популярности стала публикация о серийном убийце Эде Гейне, о котором в 2025 году вышел сериал. В первую пятерку также вошли материалы о президенте США Дональде Трампе и папе римском Льве XIV.

